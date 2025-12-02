Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (01.12.) sind Beamte der Polizeiwache Burscheid zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Tente gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung festgestellt wurde.

Unbekannte waren im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 20:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der B 51 eingedrungen. Die eingesetzten Polizisten fanden deutliche Einbruchspuren an der Terrassentür der Wohnung im rückwärtigen Bereich des Hauses vor.

Nach Angaben der Wohnungsinhaber wurde diverse Schränke und Schubladen augenscheinlich durchwühlt. Ob die Täter dabei etwas gestohlen haben, konnten die Geschädigten vorerst noch nicht angeben.

Ein Nachbar berichtete den Polizisten, dass er gegen 16:00 Uhr ein lautes Poltern gehört hatte, was möglicherweise auf den Einbruch zurückzuführen sein könnte.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Mit möglichen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Falls Sie verdächtige Beobachtungen machen, gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit, melden Sie sich bitte jederzeit unter dem kostenfreien Notruf 110 oder bei der nächsten Polizeidienststelle. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell