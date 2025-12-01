PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Öffentlichkeitsfahndung - Anastasia S. aus Overath wird vermisst

Overath (ots)

Die in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängige Anastasia S. hat ihre Einrichtung in Overath am 17.10.2025 gegen 17:00 Uhr verlassen und kehrte nicht zur verabredeten Zeit zurück. In der Vergangenheit hielt sich die 15-jährige Vermisste überwiegend in der Kölner Innenstadt auf. Auch Bezugspunkte nach Düsseldorf, Berlin und Luxemburg sind nicht ausgeschlossen.

Anastasia S. ist Osteuropäerin, circa 1,60 m groß und schlank. Zur aktuellen Kleidung können keine Angaben gemacht werden. Die 15-Jährige hat schwarz gefärbte Haare mit auffällig pinken Details sowie einem Pony und trägt häufig Kontaktlinsen in verschiedenen Farben. Zudem hat sie Piercings an der Unterlippe und am Nasenbein.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/187691

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

