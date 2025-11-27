PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus

Overath (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rappenhohner Straße meldete am gestrigen Mittwoch (26.11.) einen Einbruch.

Laut seinen Angaben hatte er das Einfamilienhaus um 10:30 Uhr verlassen. Als er im Anschluss gegen 12:00 Uhr dorthin wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass die Haustüre der Sicherungskette von innen verriegelt war. Des Weiteren wurde festgestellt, dass eines der Fenster auf der Vorderseite des Hauses aufgehebelt worden war und offenstand. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher ein Sparbuch und mehrere Schmuckgegenstände mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst.

Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Rappenhohner Straße in Overath wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Für ein persönliches oder telefonisches Beratungsgespräch zum Thema Einbruchschutz stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit kostenlos zur Verfügung. Kontaktieren Sie unsere Expertinnen und Experten ganz einfach unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:08

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - 17-jährige Fußgängerin angefahren und danach geflüchtet

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Morgen (25.11.) hat ein Pkw eine 17-jährige Fußgängerin in Heidkamp angefahren. Dabei wurde die 17-Jährige aus Bergisch Gladbach leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw entfernte sich vom Unfallort. Sie konnte später ermittelt werden. Gegen 07:55 Uhr überquerte die Jugendliche die Bensberger Straße über eine grüne ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:24

    POL-RBK: Wermelskirchen - Unfallverursacher nach Verkehrsunfall flüchtig

    Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (25.11.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 80, bei dem eine 22-jährige Pkw-Fahrerin von einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer geblendet wurde und vermutlich dadurch verunfallte. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall jedoch unbeirrt fort und wird nun von der Polizei gesucht. Die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:56

    POL-RBK: Rösrath - Motorrad entwendet

    Rösrath (ots) - Unbekannte haben in Rösrath ein Motorrad gestohlen. Das Motorrad befand sich in einem Carport neben einem Einfamilienhaus im Löwenburgweg. Gestern Mittag (25.11.) rief ein Mann die Polizei. Er meldete den Diebstahl seines Motorrads der Marke BMW. Der Mann gab an, das Motorrad noch am Vorabend (24.11.) gegen 18:30 Uhr in einem Carport neben dem Einfamilienhaus im Löwenburgweg gesehen zu haben. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren