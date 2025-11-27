Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus

Overath (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rappenhohner Straße meldete am gestrigen Mittwoch (26.11.) einen Einbruch.

Laut seinen Angaben hatte er das Einfamilienhaus um 10:30 Uhr verlassen. Als er im Anschluss gegen 12:00 Uhr dorthin wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass die Haustüre der Sicherungskette von innen verriegelt war. Des Weiteren wurde festgestellt, dass eines der Fenster auf der Vorderseite des Hauses aufgehebelt worden war und offenstand. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher ein Sparbuch und mehrere Schmuckgegenstände mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst.

Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Rappenhohner Straße in Overath wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Für ein persönliches oder telefonisches Beratungsgespräch zum Thema Einbruchschutz stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit kostenlos zur Verfügung. Kontaktieren Sie unsere Expertinnen und Experten ganz einfach unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell