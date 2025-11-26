PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 17-jährige Fußgängerin angefahren und danach geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (25.11.) hat ein Pkw eine 17-jährige Fußgängerin in Heidkamp angefahren. Dabei wurde die 17-Jährige aus Bergisch Gladbach leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw entfernte sich vom Unfallort. Sie konnte später ermittelt werden.

Gegen 07:55 Uhr überquerte die Jugendliche die Bensberger Straße über eine grüne Fußgängerampel. Gleichzeitig bog eine Pkw-Fahrerin von der Feldstraße in die Bensberger Straße ein. Auch die Ampel der Pkw-Fahrerin stand auf grün. Dabei erfasste die Pkw-Fahrerin die Fußgängerin. Mehrere Zeugen kamen der Fußgängerin zu Hilfe. Die Pkw-Fahrerin hielt zunächst wenige Meter von der Unfallstelle entfernt an, fuhr danach jedoch in ihrem Renault weiter.

Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Pkw merken, sodass die Polizei die Fahrzeugführerin ermitteln konnte.

Gegen die 40-Jährige aus Lindlar wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die 17-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

