Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Motorrad entwendet

Rösrath (ots)

Unbekannte haben in Rösrath ein Motorrad gestohlen. Das Motorrad befand sich in einem Carport neben einem Einfamilienhaus im Löwenburgweg.

Gestern Mittag (25.11.) rief ein Mann die Polizei. Er meldete den Diebstahl seines Motorrads der Marke BMW. Der Mann gab an, das Motorrad noch am Vorabend (24.11.) gegen 18:30 Uhr in einem Carport neben dem Einfamilienhaus im Löwenburgweg gesehen zu haben. Den Diebstahl bemerkte er gestern gegen 11:30 Uhr.

Das Motorrad verfügt über das amtliche Kennzeichen GL-SR50 und hat einen Wert im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat das Motorrad zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrads machen können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

