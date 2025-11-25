PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geländewagen aus Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer eines Geländewagens der Marke Mercedes erschien am gestrigen Montag (24.11.) bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete Anzeige wegen des Diebstahls seines Wagens.

Laut Angaben des Besitzers stand der Mercedes zuletzt am 29. Oktober in einer Tiefgarage in der Oberheidkamper Straße. Da er jedoch zwei Fahrzeuge besitzt, fiel ihm der Diebstahl des Geländewagens erst am Montagabend auf.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen seit März letzten Jahres zugelassenen schwarzen Mercedes AMG G 63 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-EO78 und einem Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei schrieb den Geländewagen zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:51

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet

    Bergisch Gladbach (ots) - Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Unter den Buchen in Heidkamp meldeten gestern Abend (24.11.) gegen 18:25 Uhr einen Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter hatten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Sämtliche Kommoden und Schränke im Obergeschoss wurden nach Wertgegenständen durchsucht. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:07

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeuge und Maschinen aus Transporter in Gronau entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Der Besitzer einer Handwerkerfirma bemerkte am Samstag (22.11.) gegen 04:40 Uhr den Diebstahl mehrerer Werkzeuge und Maschinen aus seinem Firmenwagen. Zuvor hatte er den Ford Transit am Vortag (21.11.) gegen 21:30 Uhr am Fahrbahnrand der Gierather Straße geparkt und ordnungsgemäß verschlossen. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:05

    POL-RBK: Overath - Wertgegenstände und Pkw bei Einbruch in Lagerhalle entwendet

    Overath (ots) - Zwischen Freitag (21.11.), 17:00 Uhr, und Sonntag (23.11.), 14:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Diepenbroich ein. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtig gelegene Eingangstür auf und durchsuchten die angrenzende Lagerhalle im Erdgeschoss sowie sämtliche Büroräume im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren