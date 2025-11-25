Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geländewagen aus Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer eines Geländewagens der Marke Mercedes erschien am gestrigen Montag (24.11.) bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete Anzeige wegen des Diebstahls seines Wagens.

Laut Angaben des Besitzers stand der Mercedes zuletzt am 29. Oktober in einer Tiefgarage in der Oberheidkamper Straße. Da er jedoch zwei Fahrzeuge besitzt, fiel ihm der Diebstahl des Geländewagens erst am Montagabend auf.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen seit März letzten Jahres zugelassenen schwarzen Mercedes AMG G 63 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-EO78 und einem Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei schrieb den Geländewagen zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell