PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Unter den Buchen in Heidkamp meldeten gestern Abend (24.11.) gegen 18:25 Uhr einen Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter hatten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Sämtliche Kommoden und Schränke im Obergeschoss wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Angaben zur Tatbeute konnten die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen. Die Bewohner hatten das Haus zuvor am gleichen Tag gegen 14:50 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr den Einbruch festgestellt.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Rund zwei Stunden später wurde der Polizei dann ein zweiter Einbruch im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet gemeldet.

Im Gronauer Waldweg waren Einbrecher in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Hierbei schlugen sie zuvor die Scheibe der Balkontür ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet. Laut Angaben der Bewohnerin hatte sie ihre Wohnung gegen 15:50 Uhr verlassen und musste nach ihrer Rückkehr um 20:00 Uhr die durchsuchten Räumlichkeiten feststellen.

Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf und führte eine Spurensicherung durch. Wer Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Bei Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung zum Thema Einbruchschutz, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention gerne zur Verfügung. Für ein telefonisches oder persönliches Beratungsgespräch melden Sie sich einfach unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:07

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeuge und Maschinen aus Transporter in Gronau entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Der Besitzer einer Handwerkerfirma bemerkte am Samstag (22.11.) gegen 04:40 Uhr den Diebstahl mehrerer Werkzeuge und Maschinen aus seinem Firmenwagen. Zuvor hatte er den Ford Transit am Vortag (21.11.) gegen 21:30 Uhr am Fahrbahnrand der Gierather Straße geparkt und ordnungsgemäß verschlossen. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:05

    POL-RBK: Overath - Wertgegenstände und Pkw bei Einbruch in Lagerhalle entwendet

    Overath (ots) - Zwischen Freitag (21.11.), 17:00 Uhr, und Sonntag (23.11.), 14:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Diepenbroich ein. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtig gelegene Eingangstür auf und durchsuchten die angrenzende Lagerhalle im Erdgeschoss sowie sämtliche Büroräume im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Nach ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:04

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei zwei Einbrüchen entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher zweimal in Bergisch Gladbach zugeschlagen. In beiden Fällen stahlen sie Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht auf Sonntag (23.11.) rief eine Bewohnerin eines Reihenhauses in der Ackerstraße die Polizei. Nachdem sie gegen 00:20 Uhr nach Hause gekommen war, bemerkte sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren