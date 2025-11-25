Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Unter den Buchen in Heidkamp meldeten gestern Abend (24.11.) gegen 18:25 Uhr einen Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter hatten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Sämtliche Kommoden und Schränke im Obergeschoss wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Angaben zur Tatbeute konnten die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen. Die Bewohner hatten das Haus zuvor am gleichen Tag gegen 14:50 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr den Einbruch festgestellt.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Rund zwei Stunden später wurde der Polizei dann ein zweiter Einbruch im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet gemeldet.

Im Gronauer Waldweg waren Einbrecher in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Hierbei schlugen sie zuvor die Scheibe der Balkontür ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet. Laut Angaben der Bewohnerin hatte sie ihre Wohnung gegen 15:50 Uhr verlassen und musste nach ihrer Rückkehr um 20:00 Uhr die durchsuchten Räumlichkeiten feststellen.

Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf und führte eine Spurensicherung durch. Wer Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Bei Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung zum Thema Einbruchschutz, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention gerne zur Verfügung. Für ein telefonisches oder persönliches Beratungsgespräch melden Sie sich einfach unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

