POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeuge und Maschinen aus Transporter in Gronau entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer einer Handwerkerfirma bemerkte am Samstag (22.11.) gegen 04:40 Uhr den Diebstahl mehrerer Werkzeuge und Maschinen aus seinem Firmenwagen. Zuvor hatte er den Ford Transit am Vortag (21.11.) gegen 21:30 Uhr am Fahrbahnrand der Gierather Straße geparkt und ordnungsgemäß verschlossen.

Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe der Beifahrertür ein. Aus der Ladefläche des Transporters entwendeten sie unter anderem eine Werkzeugtasche, einen Schlagschrauber sowie mehrere Akkuschrauber. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Gierather Straße beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

