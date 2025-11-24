Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Wertgegenstände und Pkw bei Einbruch in Lagerhalle entwendet

Overath (ots)

Zwischen Freitag (21.11.), 17:00 Uhr, und Sonntag (23.11.), 14:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Diepenbroich ein. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtig gelegene Eingangstür auf und durchsuchten die angrenzende Lagerhalle im Erdgeschoss sowie sämtliche Büroräume im Obergeschoss nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein Wagenheber, eine Drohne sowie eine Spiegelreflexkamera mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem stahlen die Einbrecher einen Fahrzeugschlüssel sowie den dazugehörigen schwarzen Skoda Kodiaq mit dem amtlichen Kennzeichen GL-W1037 und einem Wert von rund 65.000 Euro.

Die Polizei hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst und schrieb den Pkw zur Fahndung aus. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch oder dem Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell