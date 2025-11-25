Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Verdacht auf Bandenhehlerei - Festnahmen an Rastanlage

Rösrath (ots)

Die Polizei hat gestern Abend (24.11.) acht Männer auf einer Rastanlage an der A3 bei Rösrath vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Baumaschinen gestohlen zu haben, um sie weiterzuverkaufen.

Gestern Nachmittag gegen 17:20 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Ihnen war eine Gruppe Männer aufgefallen. Die Personen hatten an der Rastanlage Königsforst-West mehrere Baumaschinen von einem Fahrzeug in ein anderes verladen.

Als die Polizei erschien, traf sie auf eine Gruppe bestehend aus acht Männern im Alter zwischen 24 und 51 Jahren. Bei der Gruppe konnten mehrere Baumaschinen gefunden werden. Teilweise waren Typenschilder entfernt und Individualnummern der Baumaschinen unkenntlich gemacht worden. Die acht Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie diese wieder verlassen.

Gegen die acht Männer wird wegen des Verdachts der Bandenhehlerei ermittelt. (bw)

