POL-RBK: Wermelskirchen - Unfallverursacher nach Verkehrsunfall flüchtig

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (25.11.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 80, bei dem eine 22-jährige Pkw-Fahrerin von einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer geblendet wurde und vermutlich dadurch verunfallte. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall jedoch unbeirrt fort und wird nun von der Polizei gesucht.

Die 22-jährige Remscheiderin befuhr gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Beifahrer gegen 18:05 Uhr die L 80 in Fahrtrichtung Dreibäumen. Im Bereich einer Linkskurve kam ihr ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Der unbekannte Fahrer schaltete das grelle Licht jedoch nicht aus, wodurch die Remscheiderin so stark geblendet wurde, dass sie ins Schleudern geriet. Ihr Opel kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich im linksseitig der Fahrbahn befindlichen Gewächs zum Stillstand.

Die Remscheiderin und ihr Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht, erlitten einen Schock und wurden wenig später zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem unbekannten Pkw-Fahrer geben können, der zum Zeitpunkt des Unfalls in Fahrtrichtung Bergisch Born unterwegs war. Zeugen und der gesuchte Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Verkehrskommissariat in Burscheid zu melden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

