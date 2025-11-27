Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad und Infotainmentsystem aus BMW ausgebaut

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer eines BMW meldete am gestrigen Mittwoch (26.11.) gegen 11:50 Uhr den Diebstahl des Lenkrades sowie des Infotainmentsystems inklusive Navigation aus seinem Fahrzeug. Zuvor hatte er den Pkw am Vorabend (25.11.) gegen 21:30 Uhr am Fahrbahnrand der Mutzer Straße in Hebborn abgestellt und verschlossen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen im genannten Tatzeitraum eine hintere Fensterscheibe des BMW ein und bauten das Lenkrad, das Infotainmentsystem sowie das Multifunktionssteuergerät aus. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges im Umfeld der Mutzer Straße beobachten konnten. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

