Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (30.11.), zwischen 11:50 Uhr und 22:50 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße Im Hag im Stadtteil Lustheide eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatten Schmuck entwendet. Die alarmierte Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

