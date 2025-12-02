Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen verhindern Ausbau des Infotainmentsystems aus BMW

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.12.) wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr in die Rötzinghofener Straße gerufen. Kurz zuvor hatten zwei unbekannte Männer versucht, das Infotainmentsystems eines Pkw der Marke BMW auszubauen. Zeugen wurden jedoch durch die ausgelöste Alarmanlage auf die Tat aufmerksam und sprachen die beiden Männer an. Diese ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten auf zwei Fahrrädern über die Balkantrasse in Fahrtrichtung Leverkusen.

Der Besitzer hatte seinen BMW zuvor am rechten Fahrbahnrand der Rötzinghofener Straße geparkt. Die unbekannten Männer schlugen eine der vorderen Seitenscheiben des Fahrzeuges ein. Bei Eintreffen der Polizisten war die Tachoeinheit über dem Lenkrad leicht herausgezogen.

Laut Angaben der Zeugen waren die beiden Männer ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, trugen graue Oberbekleidung und hatten weißen Stoff über ihre Köpfe gezogen. Zudem nahmen die Zeugen einen osteuropäischen, vermutlich polnischen, Akzent wahr.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach weiteren Zeugen, die vielleicht nähere Informationen zu dieser Tat oder den beiden flüchtigen Männern geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

