POL-RBK: Burscheid - Zeugen verhindern Ausbau des Infotainmentsystems aus BMW

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.12.) wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr in die Rötzinghofener Straße gerufen. Kurz zuvor hatten zwei unbekannte Männer versucht, das Infotainmentsystems eines Pkw der Marke BMW auszubauen. Zeugen wurden jedoch durch die ausgelöste Alarmanlage auf die Tat aufmerksam und sprachen die beiden Männer an. Diese ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten auf zwei Fahrrädern über die Balkantrasse in Fahrtrichtung Leverkusen.

Der Besitzer hatte seinen BMW zuvor am rechten Fahrbahnrand der Rötzinghofener Straße geparkt. Die unbekannten Männer schlugen eine der vorderen Seitenscheiben des Fahrzeuges ein. Bei Eintreffen der Polizisten war die Tachoeinheit über dem Lenkrad leicht herausgezogen.

Laut Angaben der Zeugen waren die beiden Männer ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, trugen graue Oberbekleidung und hatten weißen Stoff über ihre Köpfe gezogen. Zudem nahmen die Zeugen einen osteuropäischen, vermutlich polnischen, Akzent wahr.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach weiteren Zeugen, die vielleicht nähere Informationen zu dieser Tat oder den beiden flüchtigen Männern geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
  01.12.2025 – 10:42

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (30.11.), zwischen 11:50 Uhr und 22:50 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße Im Hag im Stadtteil Lustheide eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatten Schmuck entwendet. Die alarmierte Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine ...

    mehr
  01.12.2025 – 09:50

    POL-RBK: Overath - Öffentlichkeitsfahndung - Anastasia S. aus Overath wird vermisst

    Overath (ots) - Die in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängige Anastasia S. hat ihre Einrichtung in Overath am 17.10.2025 gegen 17:00 Uhr verlassen und kehrte nicht zur verabredeten Zeit zurück. In der Vergangenheit hielt sich die 15-jährige Vermisste überwiegend in der Kölner Innenstadt auf. Auch ...

    mehr
  01.12.2025 – 07:17

    POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Viermal mehr Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern

    Rhein.-Berg. Kreis (ots) - E-Scooter sind praktisch und beliebt, gleichzeitig jedoch auch nicht ungefährlich. Im laufenden Jahr haben im Rheinisch-Bergischen Kreis Verkehrsunfälle mit E-Scootern und Verstöße von E-Scooter-Fahrenden deutlich zugenommen. Zudem wird das Fahren bei witterungsbedingt schwieriger werdenden Verhältnissen anspruchsvoller. "Das sind ...

    mehr
