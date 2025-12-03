PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Rösrather von Jackenverkäufer betrogen

Rösrath (ots)

Am Dienstag (02.12) gegen 11:30 Uhr sind Bewohner des Ulmenwegs auf einen angeblichen alten Arbeitskollegen des Geschädigten, welcher ihm Jacken verkaufte, hereingefallen. Insgesamt erbeutete die unbekannte Person einen niedrigen vierstelligen Betrag von dem Rösrather Bewohner.

Die unbekannte Person fuhr zur genannten Tatzeit in einem dunklen SUV mit italienischem Kennzeichen zu dem Mehrfamilienhaus der Bewohner und sprach diese vor der Haustür an. Der Unbekannte stellte sich als alter Arbeitskollege vor. Er verwickelte den Hausbewohner in ein Gespräch und bot ihm Jacken zum Kauf an. In der Wohnung zeigte er die Jacken und überzeugte den Bewohner insgesamt fünf Jacken für einen Betrag von 600 Euro zu kaufen. Der Bewohner legte seine Geldbörse auf den Couchtisch und der Unbekannte sollte sich seinen geforderten Betrag entnehmen. Nachdem der Mann gefahren war, bemerkte der Bewohner, dass auch das restliche Geld, was er zuvor bei der Bank abgehoben hatte, fehlte.

Laut Angaben des Geschädigten war der Mann circa 50-60 Jahre alt und 170-175 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und sprach akzentfreies Deutsch. Außerdem trug er eine Brille mit getönten Gläsern und eine Schirmkappe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nach Zeugen, welche den Tatverdächtigen möglicherweise gesehen haben und nähere Angaben machen können. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (lo)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

