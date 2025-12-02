PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (01.12.) rief gegen 18:40 Uhr eine Frau die Polizei. Sie meldete den Einbruch in ihre Wohnung im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide. Ihr wurden dabei zwei Handtaschen gestohlen.

Die Frau gab an, ihre Wohnung im Neufeldweg gestern gegen 10:00 Uhr verlassen zu haben. Als sie abends gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, wunderte sie sich, dass sie die Wohnungseingangstür nicht öffnen konnte. Der Grund: Die unbekannten Täter hatten einen Stuhl hinter die Tür gestellt. Vor Ort stellte die Polizei mehrere Hebelmarken an der Balkontür fest, zudem waren diverse Schränke und Schubläden in verschiedenen Räumen durchwühlt worden. Nach bisherigem Stand sind der Frau zwei Handtaschen entwendet worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Wohnung gemacht haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
  • 02.12.2025 – 08:42

    POL-RBK: Wermelskirchen - Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (01.12.) sind Beamte der Polizeiwache Burscheid zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Tente gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung festgestellt wurde. Unbekannte waren im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 20:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der B 51 eingedrungen. Die ...

  • 02.12.2025 – 08:40

    POL-RBK: Burscheid - Zeugen verhindern Ausbau des Infotainmentsystems aus BMW

    Burscheid (ots) - In der Nacht zu Dienstag (02.12.) wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr in die Rötzinghofener Straße gerufen. Kurz zuvor hatten zwei unbekannte Männer versucht, das Infotainmentsystems eines Pkw der Marke BMW auszubauen. Zeugen wurden jedoch durch die ausgelöste Alarmanlage auf die Tat aufmerksam und sprachen die beiden Männer an. Diese ließen ...

  • 01.12.2025 – 10:42

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (30.11.), zwischen 11:50 Uhr und 22:50 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße Im Hag im Stadtteil Lustheide eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatten Schmuck entwendet. Die alarmierte Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine ...

