Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (01.12.) rief gegen 18:40 Uhr eine Frau die Polizei. Sie meldete den Einbruch in ihre Wohnung im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide. Ihr wurden dabei zwei Handtaschen gestohlen.

Die Frau gab an, ihre Wohnung im Neufeldweg gestern gegen 10:00 Uhr verlassen zu haben. Als sie abends gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, wunderte sie sich, dass sie die Wohnungseingangstür nicht öffnen konnte. Der Grund: Die unbekannten Täter hatten einen Stuhl hinter die Tür gestellt. Vor Ort stellte die Polizei mehrere Hebelmarken an der Balkontür fest, zudem waren diverse Schränke und Schubläden in verschiedenen Räumen durchwühlt worden. Nach bisherigem Stand sind der Frau zwei Handtaschen entwendet worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Wohnung gemacht haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell