POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Hoffnungsthaler Erdgeschosswohnung

Rösrath (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bleifeld in Hoffnungsthal meldeten am gestrigen Mittwoch (03.12.) einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung. Nach ihren Angaben verließen sie die Wohnung gegen 06:30 Uhr und kehrten um 19:10 Uhr zurück. In dieser Zeit verschafften sich unbekannte Täter vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigen Kenntnissen wurden Goldschmuck, Uhren und Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld der Straße Bleifeld beobachten konnten. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Kriminalprävention der Polizei Rhein-Berg bietet darüber hinaus jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Beratungsgespräch, melden Sie sich ganz einfach unter 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

