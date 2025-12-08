Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Bäckerei

Rösrath (ots)

Unbekannte haben eine Bäckerei in der Hauptstraße aufgesucht und sind dort eingebrochen. Dabei stahlen sie unter anderem einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Eine Mitarbeiterin gab an, die Bäckerei gestern Abend (07.12.) gegen 19:15 Uhr verschlossen zu haben. Als sie heute Morgen (08.12.) gegen 04:35 Uhr die Bäckerei wieder aufschließen wollte, bemerkte sie den Einbruch. Die unbekannten Täter hatten das Bargeld aus der Kasse sowie ein Mobiltelefon entwendet.

Die herbeigerufene Polizei konnte Hebelmarken an der Doppelschiebetür und an einer Tür zu einem Büroraum feststellen und haben eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Bäckerei gemacht haben, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell