Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrerin nach Vorfahrtsverstoß verletzt

Scheibenhardt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr, kam es an der Einmündung Maxstraße und Hauptstraße in Scheibenhardt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 28 -Jährigen Fahrradfahrerin und einer 57 -Jährigen Autofahrerin. Durch die in der Hautstraße fahrende Autofahrerin wurde die Vorfahrtberechtigte Radfahrerin in der Maxstraße nicht rechtzeitig wahrgenommen und es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankhaus verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell