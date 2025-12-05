Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrsunfall fordert drei verletzte Personen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (04.12.) gab es einen Verkehrsunfall auf der Straße Eifgen in Wermelskirchen. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Gegen 09:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Wermelskirchen die Straße Eifgen (L 409) in Fahrtrichtung Dabringhausen. Sie wollte nach links in die K 12 abbiegen und kam mit ihrem Pkw, einem grauen Seat Ateca, zum Stillstand. Hinter der Frau befand sich der Pkw eines 28-jährigen Kölners. Er wartete in seinem blauen Hyundai i20 den Abbiegevorgang der Wermelskirchenerin ab. In dem Moment prallte ein Pkw, ein schwarzer Audi A3, von hinten gegen den Hyundai. Dabei wurde der Hyundai gegen den Seat geschoben.

Der Fahrer des Hyundai wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Audi, ein 38-Jähriger aus Wermelskirchen, wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Seat wurde leicht verletzt und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Der Hyundai und der Audi wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Seat ist weiterhin fahrbereit.

Der Fahrer des Audi gab an, in Gedanken gewesen zu sein und deshalb die beiden Fahrzeuge vor ihm zu spät bemerkt zu haben. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Straße Eifgen war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden voll gesperrt. (bw)

