Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Gemeinsamer Einsatz am Stralsunder Hauptbahnhof
Stralsund (ots)
Kräfte der Bundespolizeiinspektion Stralsund, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Waffenbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn führten am 6. November 2025 auf dem Hauptbahnhof der Hansestadt Stralsund einen Schwerpunkteinsatz durch. Ziel der Maßnahme ist die Bekämpfung der Gewaltkriminalität auf dem Gebiet der Bahnanlagen. Im Speziellen ging es um die Überwachung des Messerverbotes auf Bahnhöfen mit Fernverkehrshalt.
In der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr wurden insgesamt 39 Personen überprüft. Bei den Kontrollen wurden insgesamt fünf Messer bei drei Personen aufgefunden und sichergestellt. Bei den Messern handelt es sich um Einhandmesser und Taschenmesser. Gegen zwei 17-jährige Deutsche und einen Georgier (40 Jahre) wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass im Fernreiseverkehr das Mitführen von Messern jeglicher Art verboten ist. Somit werden auch zukünftig gezielte Kontrollen auf unterschiedlichen Bahnhöfen mit Fernreiseverkehr stattfinden.
