Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Hauptverhandlung ferngeblieben - Festnahme im Zug
Stralsund (ots)
Weil ein Mann nicht zu seiner, gegen ihn angesetzten, Hauptverhandlung erschienen war, wurde der 40-Jährige mit Haftbefehl gesucht und konnte im Regionalexpress auf der Bahnstrecke Neustrelitz nach Neubrandenburg durch Bundespolizisten festgenommen werden.
Am Freitagnachmittag (31.10.25) kontrollierten Bundespolizisten den deutschen Staatsangehörigen auf Höhe Blankensee im Zug. Die Überprüfung ergab zwei Fahndungen gegen den Reisenden. Zum einen bestand gegen ihn ein Vorführhaftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten, wegen zweimaligen Fernbleibens von der Hauptverhandlung wegen Beleidigung. Zudem bestand eine weitere Fahndungsnotierung durch die Polizei Berlin aufgrund Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Neubrandenburg ordnete dieser die Haftrichtervorführung für Samstagvormittag (01.11.25) beim Amtsgericht Neubrandenburg an. Nach Vorführung bei Gericht wurde der Mann aus dem Raum Berlin in eine Justizvollzugsanstalt zugeführt.
