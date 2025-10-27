Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen im Reisezug
Stralsund, Demmin (ots)
Am Sonntag (26.10.2025) wurde ein Reisezug von innen mehrfach mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Zudem wurde eine Glastür zerstört.
Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizei nachmittags mit, dass es im Regionalexpress 3512 auf der Bahnstrecke von Demmin nach Stralsund zu mehreren Beschädigungen gekommen ist.
Ein Kundenbetreuer hat in zwei Reisezugwagen insgesamt sieben Hakenkreuze festgestellt, welche vermutlich mittels schwarzen Faserstift aufgetragen worden sind. Die Schmierereien befinden sind unter anderem auf der Zugtoilette und an Fensterscheiben. Außerdem ist eine Innentür im Reisezug stark beschädigt worden. Den Tatzeitraum konnte das Zugpersonal auf die Zeit von 16:10 Uhr bis 16:50 Uhr eingrenzen.
Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet sie um Ihre Mithilfe.
Wer Wahrnehmungen oder Hinweise zu den Sachverhalten oder auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail bpoli.stralsund@polizei.bund.de zu melden. Ferner nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Mitteilungen entgegen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecher
Hartmut Fritsche
Telefon: 03831 28432 - 105
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
