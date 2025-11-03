Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Ein Fahrrad geht auf Reisen - Bundespolizei stellt sicher
Löbnitz, Ribnitz-Damgarten (ots)
Bei einer grenzpolizeilichen Kontrolle auf der B105 finden Bundespolizisten im Kofferraum eines Fahrzeuges ein gestohlenes Fahrrad aus Hamburg.
Sonntagnachmittag (02.11.25) überprüfen Bundespolizisten in der Ortschaft Löbnitz einen PKW. Dabei führte der Beifahrer, ein 26-jähriger mauretanischer Staatsangehöriger, im Kofferraum ein Herrenrad der Marke Giant mit. Die Überprüfung der Rahmennummer ergab eine Ausschreibung zur Eigentumssicherung, wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im August 2025, durch das Landeskriminalamt Hamburg.
Der Mauretanier gab an, dass er das schwarz/weiße Fahrrad in Hamburg käuflich erworben hat, gab jedoch keine weiteren Details zum Kauf an. Nach rechtlicher Belehrung, womit der Mann einverstanden war, stellten die Beamten das Fahrrad sicher.
Der Mann wird sich nun wegen Hehlerei verantworten müssen.
