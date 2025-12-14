PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw im Graben - drei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025, 17.05 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt drei Personen leicht verletzt.

Eine 49jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die L 851 und beabsichtigte, nach links auf die L 585 in Richtung Drensteinfurt abzubiegen. Im Kreuzungsbereich L 851/L 585 kam es zum Zusammenstoß mit einem 65 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Hamm, der auf der L 585 in Richtung Albersloh fuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw der Drensteinfurterin in den Graben geschleudert.

Rettungskräfte brachten die beiden Pkw-Fahrer und eine Mitfahrerin des Hammensers (64 Jahre alt, ebenfalls aus Hamm) zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn durch eine Fachfirma wurde die Straße gesperrt.

Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

