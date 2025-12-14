Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gebäude bei Verkehrsunfall beschädigt.

Warendorf (ots)

Am 14.12.2025, gegen 02:00 Uhr ereignete sich auf der Robert-Linnemann-Straße in Sassenberg ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und einer verletzten Person. Ein 21-jähriger Fahrzeugfüher aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die Robert-Linnemann-Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Porschestraße kam der Pkw des 21-Jährigen aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg hinweg und prallte zunächst gegen einen Telekommunikationsverteilerkasten., welcher komplett zerstört wurde. Anschließend querte er die Porschestraße. Nach dem Durchfahren eines auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Busches kollidierte der Pkw dann mit einem auf einem Firmengelände abgestellten Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Anhänger gegen das dahinerliegende Firmengebäude gedrückt, wodurch dessen Fassade und Fenster beschädigt wurden. Der Pkw wurde von dem Anhänger abgewiesen und kam stark beschädigt auf dem Firmengelände zu stillstand. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams des KPB Oberbergischer Kreis. Aufgrund des komplett zerstörten Telekommunikationsverteilerkastens sind Störungen im Telefonnetz und Internet zu erwarten. Der entsprechende Telekommunikationsbetreiber wurde verständigt.

