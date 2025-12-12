POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei ist wieder über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar
Warendorf (ots)
Aufgrund eines technischen Ausfalls war die Kreispolizeibehörde Warendorf zeitweise nicht über die Festnetznummer zu erreichen. Die Störung ist behoben, die Warendorfer Polizei ist wie gewohnt auch wieder über die Festnetznummer - 02581/600-0 - erreichbar.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell