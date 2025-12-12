POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei ist wieder über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 11.12.2025, zwischen 1.00 Uhr und 8.30 Uhr in ein Büro eines Schrottplatzes an der Sachsenstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Firmenbüro zwei Akkus. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

