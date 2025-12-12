PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei ist wieder über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar

Warendorf (ots)

Aufgrund eines technischen Ausfalls war die Kreispolizeibehörde Warendorf zeitweise nicht über die Festnetznummer zu erreichen. Die Störung ist behoben, die Warendorfer Polizei ist wie gewohnt auch wieder über die Festnetznummer - 02581/600-0 - erreichbar.

