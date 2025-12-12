Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vermummt am Geldautomaten vor der Polizeiwache hantiert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.122025, gegen 6.20 Uhr stellte eine Polizistin auf dem Weg zur Polizeiwache Oelde zwei vermummte Personen am Geldautomaten der Straße Paulsburg fest. Dieser steht unmittelbar vor der Polizeiwache. Als das Duo durch weitere Einsatzkräfte kontrolliert werden sollte, flüchtete es. Einen der Männer konnten die Beamten vorläufig festnehmen. Auf dem Fluchtweg der Tatverdächtigen fanden Polizisten eine offensichtlich weggeworfene Kreditkarte. Sich anschließende Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer offensichtlich mit der Karte Geld an dem Automaten abholen wollten. Bei dem festgehaltenen 40-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zwei digitale Tachos der Marke Bosch für Pedelecfahrräder. Der Gütersloher gab keine plausible Erklärung über die Herkunft der Tachos ab, ebenso zu der aufgefundenen Kreditkarte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Beamten leiteten gegen ihn und seinen Mittäter Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Computerbetrugs ein.

