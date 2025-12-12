Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Elisabethstraße

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025 kam es zu zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Elisabethstraße in Beckum.

Die erste Tat ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 16.40 Uhr auf dem hinteren Parkplatz des Krankenhauses. Hier wurde ein weißer Fiat Panda an der vorderen Fahrerseite beschädigt.

Zwischen 18.30 Uhr und 19.40 Uhr stand ein schwarzer Daimler Chrysler E 220 CDI auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 4. Auch hier beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Auto.

Wer hat die Verkehrsunfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu dem jeweiligen Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

