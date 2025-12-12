Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Gegen weißen Audi Q5 gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 10.12.2025, 21.00 Uhr und Donnerstag, 11.12.2025, 10.00 Uhr kam es auf dem Magnusplatz in Everswinkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen weißen Q5, der auf dem Parkplatz vor dem Rathaus stand. An dem Auto entstand ein Sachschaden an der vorderen Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell