POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar
Warendorf (ots)
Aufgrund eines technischen Ausfalls ist die Kreispolizeibehörde Warendorf aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer - 02581/600-0 - erreichbar.
Sie erreichen die Kreispolizeibehörde alternativ über folgende Rufnummern: 02382/965-0 oder 02521/911-0 oder 02522/915-0 oder 02581/94100-0
Im Notfall erreichen Sie die Polizei wie gewohnt über den Notruf 110.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell