Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar

Warendorf (ots)

Aufgrund eines technischen Ausfalls ist die Kreispolizeibehörde Warendorf aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer - 02581/600-0 - erreichbar.

Sie erreichen die Kreispolizeibehörde alternativ über folgende Rufnummern: 02382/965-0 oder 02521/911-0 oder 02522/915-0 oder 02581/94100-0

Im Notfall erreichen Sie die Polizei wie gewohnt über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell