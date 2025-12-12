PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer erreichbar

Warendorf (ots)

Aufgrund eines technischen Ausfalls ist die Kreispolizeibehörde Warendorf aktuell nicht über die Warendorfer Festnetznummer - 02581/600-0 - erreichbar.

Sie erreichen die Kreispolizeibehörde alternativ über folgende Rufnummern: 02382/965-0 oder 02521/911-0 oder 02522/915-0 oder 02581/94100-0

Im Notfall erreichen Sie die Polizei wie gewohnt über den Notruf 110.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

