POL-WAF: Telgte. Ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025 wurde die Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen in Telgte gerufen.

Gegen 9.45 Uhr stellte eine aufmerksame Nachbarin der Mendelssohnstraße zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück ihrer Nachbarin fest. Des Weiteren machte sie Angaben zu einem schwarzen Peugeot. Bei der weiteren Überprüfung des Hauses wurde festgestellt, dass die flüchtigen Männer offensichtlich versucht haben, in das Einfamilienhaus einzubrechen.

Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Straße Klingenhöhe stellten bei ihrer Rückkehr gegen 19.45 Uhr fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Sie hatten das Haus um 8.45 Uhr verlassen. Die unbekannten Täter durchwühlten das Haus nach Diebesgut. Angaben dazu liegen aktuell nicht vor. Wer hat hier verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

