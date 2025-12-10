PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Aufmerksame Nachbarn gaben Hinweis auf Tatverdächtige

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.12.2025 kam es am späten Vormittag zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Holtmarweg in Beckum. Unbekannte brachen in eine Wohnung ein und durchwühlten die Wohnräume. Bewohner hatten vor dem Haus drei Personen in einem silbernen Kombi gesehen und konnten das Kennzeichen ablesen. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die Tatverdächtigen.

Bitte achten Sie als aufmerksame Nachbarn in Ihrem Umfeld auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Sollte Ihnen Ungewöhnliches auffallen, informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

