PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Alkoholisiert Einfahrt verpasst

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2025, 20.40 Uhr meldeten Zeugen sich bei der Polizei, nachdem sie einen festgefahrenen Pkw und den tatverdächtigen Fahrer auf der Westkirchener Straße in Beelen entdeckt haben. Der 36-Jährige hatte offensichtlich die Einmündung zu einer Anschrift verfehlt. Er hatte das Auto bereits verlassen und wurde von der 19-Jährigen sowie dem 18-Jährigen angesprochen. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Diese stellten fest, dass der Wadersloher alkoholisiert war. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit ließen sie dem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 36-Jährige keinen besitzt. Die Polizisten leiteten daher gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen den Wadersloher ein. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:10

    POL-WAF: Warendorf. Gegen schwarzen Mercedes gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 10.12.2025, zwischen 8.20 Uhr und 13.00 Uhr auf der Freckenhorster Straße in Warendorf gegen einen schwarzen Mercedes. Der an der hinteren rechten Beifahrerseite beschädigte Pkw stand auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Geldinstituts. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:58

    POL-WAF: Beckum. Aufmerksame Nachbarn gaben Hinweis auf Tatverdächtige

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 9.12.2025 kam es am späten Vormittag zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Holtmarweg in Beckum. Unbekannte brachen in eine Wohnung ein und durchwühlten die Wohnräume. Bewohner hatten vor dem Haus drei Personen in einem silbernen Kombi gesehen und konnten das Kennzeichen ablesen. Möglicherweise handelt es sich ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:47

    POL-WAF: Ahlen. Blutprobe entnommen, da Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025 ließen Polizisten einem Autofahrer eine Blutprobe nach einer Verkehrskontrolle, die gegen 2.00 Uhr auf der Gemmericher Straße in Ahlen stattfand, entnehmen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 35-Jährigen stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein von dem Beckumer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren