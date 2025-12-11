Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Alkoholisiert Einfahrt verpasst

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2025, 20.40 Uhr meldeten Zeugen sich bei der Polizei, nachdem sie einen festgefahrenen Pkw und den tatverdächtigen Fahrer auf der Westkirchener Straße in Beelen entdeckt haben. Der 36-Jährige hatte offensichtlich die Einmündung zu einer Anschrift verfehlt. Er hatte das Auto bereits verlassen und wurde von der 19-Jährigen sowie dem 18-Jährigen angesprochen. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Diese stellten fest, dass der Wadersloher alkoholisiert war. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit ließen sie dem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 36-Jährige keinen besitzt. Die Polizisten leiteten daher gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen den Wadersloher ein. Der Pkw wurde abgeschleppt.

