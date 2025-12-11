Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen schwarzen Mercedes gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 10.12.2025, zwischen 8.20 Uhr und 13.00 Uhr auf der Freckenhorster Straße in Warendorf gegen einen schwarzen Mercedes. Der an der hinteren rechten Beifahrerseite beschädigte Pkw stand auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Geldinstituts. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell