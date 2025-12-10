POL-WAF: Sendenhorst. Unbekannter fuhr gegen Gebäudetür und flüchtete

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (10.12.2025) um 4.40 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle in der Bauerschaft Köntrup in Ennigerloh-Ostenfelde gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand unter dem Einsatz von starken Kräften unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten laufen zur Zeit noch und werden vorraussichtlich bis zum Mittag andauern. Aufgrund der Löscharbeiten ist die L 793 zwischen Ostenfelde und Oelde ...

