POL-WAF: Sendenhorst. Unbekannter fuhr gegen Gebäudetür und flüchtete
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 9.12.2025 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 14.15 Uhr gegen die Tür eines Gebäudes an der Straße Kühl in Sendenhorst, die beschädigt wurde. An der Anschrift befindet sich ein Parkplatz. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
