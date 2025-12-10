Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Brand einer Lagerhalle

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (10.12.2025) um 4.40 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle in der Bauerschaft Köntrup in Ennigerloh-Ostenfelde gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand unter dem Einsatz von starken Kräften unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten laufen zur Zeit noch und werden vorraussichtlich bis zum Mittag andauern. Aufgrund der Löscharbeiten ist die L 793 zwischen Ostenfelde und Oelde voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Arbeiten werden Brandermittler die Suche nach der Brandursache aufnehmen. In der Lagerhalle waren unter anderem Fahrzeuge und Heu untergestellt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

