Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe entnommen, da Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025 ließen Polizisten einem Autofahrer eine Blutprobe nach einer Verkehrskontrolle, die gegen 2.00 Uhr auf der Gemmericher Straße in Ahlen stattfand, entnehmen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 35-Jährigen stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein von dem Beckumer durchgeführter Drogenvortest war positiv. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und informierten die Führerscheinstelle des Kreises.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell