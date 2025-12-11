Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Gütersloh. Bandenmäßiger Wohnungseinbruchdiebstahl - Festnahmen durch Spezialeinheiten

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

(FK) - Für eine Reihe an Wohnungseinbrüchen und Einbruchsversuchen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drei männliche Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 46 Jahren und eine weibliche Beschuldigte im Alter von 19 Jahren verantwortlich sein. Die Beschuldigten mit jeweils rumänischer Staatsangehörigkeit wurden mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Mittwochnachmittag (10.12.) in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) vorläufig festgenommen. Unterwegs waren sie mit einem Pkw Audi A6.

Vorausgegangen sind umfangreiche Ermittlungen der beteiligten Behörden. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Beschuldigten seit Ende Oktober arbeitsteilig insgesamt 21 Einbrüche und Einbruchsversuche in Nordrhein-Westfalen und im angrenzenden Bereich von Niedersachsen begangen haben. Die Tatorte befinden sich in folgenden Bereichen: Kreis Gütersloh, Kreis Soest, Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim und im Landkreis Emsland. Die Beschuldigten sollen Fenster und Türen aufgehebelt und vorzugsweise Schmuck und Bargeld entwendet haben. Umfangreiches Diebesgut konnte im Rahmen der Festnahme in dem Auto der Beschuldigten und einer angemieteten Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügenden Beschuldigten wurden auf Antrag der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstagmittag (11.12.) einer Haftrichterin beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle wegen des Vorwurfs des (teils versuchten) bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls in 21 Fällen. Die Ermittlungen dauern an.

