PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Flüchtiger Fahrer eines blauen Pkws sowie Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 15.10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf. Ein unbekannter Fahrer einer blauen Limousine überholte ein anderes Fahrzeug. Daraufhin musste ein in Richtung Warendorf fahrender 23-jähriger mit seinem Auto nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr der Sassenberger mit dem schwarzen Mercedes Benz gegen die dort befindliche Leitplanke. Hierdurch wurde das Auto erheblich beschädigt. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen blauen Pkw oder/und dem Verkehrsunfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:56

    POL-WAF: Telgte. Ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025 wurde die Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen in Telgte gerufen. Gegen 9.45 Uhr stellte eine aufmerksame Nachbarin der Mendelssohnstraße zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück ihrer Nachbarin fest. Des Weiteren machte sie Angaben zu einem schwarzen Peugeot. Bei der weiteren Überprüfung des Hauses wurde festgestellt, ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:44

    POL-WAF: Beelen. Alkoholisiert Einfahrt verpasst

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 10.12.2025, 20.40 Uhr meldeten Zeugen sich bei der Polizei, nachdem sie einen festgefahrenen Pkw und den tatverdächtigen Fahrer auf der Westkirchener Straße in Beelen entdeckt haben. Der 36-Jährige hatte offensichtlich die Einmündung zu einer Anschrift verfehlt. Er hatte das Auto bereits verlassen und wurde von der 19-Jährigen sowie dem 18-Jährigen angesprochen. Gemeinsam warteten ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:10

    POL-WAF: Warendorf. Gegen schwarzen Mercedes gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 10.12.2025, zwischen 8.20 Uhr und 13.00 Uhr auf der Freckenhorster Straße in Warendorf gegen einen schwarzen Mercedes. Der an der hinteren rechten Beifahrerseite beschädigte Pkw stand auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Geldinstituts. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren