Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Flüchtiger Fahrer eines blauen Pkws sowie Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 15.10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf. Ein unbekannter Fahrer einer blauen Limousine überholte ein anderes Fahrzeug. Daraufhin musste ein in Richtung Warendorf fahrender 23-jähriger mit seinem Auto nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr der Sassenberger mit dem schwarzen Mercedes Benz gegen die dort befindliche Leitplanke. Hierdurch wurde das Auto erheblich beschädigt. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen blauen Pkw oder/und dem Verkehrsunfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell