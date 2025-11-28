PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diesel abgezapft +++ Außenspiegel beschädigt

Hofheim (ots)

1. Diesel abgezapft,

Schwalbach, Katharina-Paulus-Straße, Dienstag, 25.11.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 07:00 Uhr

(ro)In Schwalbach haben Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen Diesel aus einer Arbeitsmaschine abgezapft. Die Täter begaben sich im genannten Zeitraum auf eine Baustelle in der Katharina-Paulus-Straße und machten sich an einem Bagger zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften ca. 270 Liter Diesel ab und flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Außenspiegel beschädigt,

Hattersheim, Kürenbergstraße, Mittwoch, 26.11.2025, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat ein Unbekannter in Hattersheim den Außenspiegel eines Autos beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Skoda Fabia zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Kürenbergstraße in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

