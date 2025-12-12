PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 13.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gröblingen/Lappenbrink in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 26-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Straße Gröblingen in der Bauernschaft. Als er die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommendem Auto einer 51-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Sassenbergerin auf ein Feld abgedrängt. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrem beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Pkw wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:38

    POL-WAF: Everswinkel. Gegen weißen Audi Q5 gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Zwischen Mittwoch, 10.12.2025, 21.00 Uhr und Donnerstag, 11.12.2025, 10.00 Uhr kam es auf dem Magnusplatz in Everswinkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen weißen Q5, der auf dem Parkplatz vor dem Rathaus stand. An dem Auto entstand ein Sachschaden an der vorderen Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren