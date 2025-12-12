Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 13.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gröblingen/Lappenbrink in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 26-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Straße Gröblingen in der Bauernschaft. Als er die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommendem Auto einer 51-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Sassenbergerin auf ein Feld abgedrängt. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrem beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Pkw wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.100 Euro.

