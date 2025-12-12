Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Trotz Schaden an blauem Ford Focus geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, zwischen 5.45 Uhr und 15.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen blauen Ford Focus, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadtpark in Drensteinfurt stand. Dabei entstand ein Schaden am Kotflügel der Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell