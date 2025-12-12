PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Akkus aus Firmenbüro gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 11.12.2025, zwischen 1.00 Uhr und 8.30 Uhr in ein Büro eines Schrottplatzes an der Sachsenstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Firmenbüro zwei Akkus. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

