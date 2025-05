Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Handy-Dieb auf frischer Tat ertappt

Greiz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurden Beamte der PI Greiz zu einem Handyshop am Greizer Puschkinplatz gerufen. Ein 32-jähriger Mann hatte versucht, ein Smartphone im Wert von über 800 Euro aus der Auslage zu entwenden. Er entfernte die elektronische Diebstahlssicherung und steckte das Gerät in seine Hosentasche.

Da sofort Alarm ausgelöst wurde, stellte der Geschäftsinhaber den Dieb und hielt den renitenten Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut bei ihm, das aus einem benachbarten Drogeriemarkt stammte. Zudem führte er zwei Flaschen Schnaps mit sich. Ein Atemalkoholtest ergab den stattlichen Wert von 1,72 Promille.

Da der junge Iraker kein Ausweisdokument mit sich führte, wurde er zur Klärung seiner Identität zur Polizeiinspektion Greiz gebracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

