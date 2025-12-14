Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Brand einer Scheune

Warendorf (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Scheune in der Bauerschaft Göttingen in Wadersloh-Liesborn gemeldet. In der Scheune gelagertes Holz und Stroh waren aus bisher nicht bekannter Ursache in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Scheune abbrannte; es entstand lediglich ein geringer Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

