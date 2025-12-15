PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Autohaus - Fahndung mit Polizeihubschrauber

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (14.12.2025) in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum eingebrochen.

Durch einen Zeugen wurde um 23.40 Uhr gemeldet, dass er zwei Einbrecher in dem Gebäude überrascht hatte. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß von dem Firmengelände.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

