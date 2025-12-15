Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Autohaus - Fahndung mit Polizeihubschrauber

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (14.12.2025) in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum eingebrochen.

Durch einen Zeugen wurde um 23.40 Uhr gemeldet, dass er zwei Einbrecher in dem Gebäude überrascht hatte. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß von dem Firmengelände.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

