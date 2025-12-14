Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Bargeld bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025) brachen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Bült in Sendenhorst ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell