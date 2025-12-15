Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025) um 19.35 Uhr kam es auf der Wehrbeckstraße in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Pkw die Wehrbeckstraße in Richtung Beckumer Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt.

