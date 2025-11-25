POL-HS: E-Scooter gestohlen

Wassenberg (ots) - Unbekannte Personen hatten es in der Straße Am Marienbruch auf elektronische Baugeräte abgesehen, die sie aus einem Rohbau entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 18 Uhr und Freitag (21. November), 6 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

