PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter gestohlen

Selfkant-Tüddern (ots)

In der Straße In der Fummer stahlen Unbekannte einen E-Scooter, der vor einem Lebensmitteldiscounter abgestellt war. Die Tat ereignete sich am 21. November (Freitag) zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg: Josef-Gaspers-Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Heinsberger Straße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Scherpenseel: Heerlener Straße (BTM) - Erkelenz-Gerderath: Gerderather Landstraße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Elektronische Geräte aus Rohbau entwendet

    Wassenberg (ots) - Unbekannte Personen hatten es in der Straße Am Marienbruch auf elektronische Baugeräte abgesehen, die sie aus einem Rohbau entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Donnerstag (20. November), 18 Uhr und Freitag (21. November), 6 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Zapfanlage aus Bistro gestohlen

    Hückelhoven (ots) - Am frühen Samstagmorgen (22. November) gelangten Unbekannte in der Hilfarther Straße zwischen 3 Uhr und 09.50 Uhr in den Flur eines Bistros und entkamen mit einer Zapfanlage. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren